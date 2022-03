Dumfries, dalla Juventus alla…Juventus. Cosa è cambiato dall’andata?

L’Inter affronta domenica la Juventus con i nerazzurri che sono chiamati all’ultima spiaggia per tenere vivo il sogno scudetto. Titolare sarà Denzel Dumfries sulla corsia destra con l’olandese che ritrova i bianconeri che lo misero sul banco degli imputati all’andata.

LEADER – L‘Inter è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere e Simone Inzaghi farà affidamento al miglior 11 possibile. Titolare dunque dovrebbe esserci Denzel Dumfries che ritrova la Juventus, squadra che dopo la sfida d’andata l’ha messo sul banco degli imputati. Tante le critiche per l’olandese ma l’esterno estro ora si è preso l’Inter di forza a suon di ottime prestazioni e carisma sempre più da leader. Ormai il titolare a destra è lui e nessuno può metterlo in discussione. Contro la Juventus servirà un’altra prestazione di alto livello e da leader per uscire definitivamente dalla crisi e inseguire il sogno scudetto.