FOTO – Dzeko, polemiche in Bosnia. Ligata: «Inzaghi lo rivuole ma lui…»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per la sfida contro la Juventus di domenica sera. Uno dei protagonisti sarà Edin Dzeko con il bosniaco che al momento si trova in Bosnia con la sua nazionale. Una foto di ieri ha scatenato un po’ di polemiche in patria e Jasmin Ligata, pr dell’attaccante, ha chiarito.

LIBERO – L’Inter attende il rientro dei nazionali e intanto, Edin Dzeko, fa un po’ discutere in patria. La Bosnia non vive un bel momento dal punto di vista dei risultati e una foto di ieri con Dzeko in un bar ha fatto discutere. Il pr del calciatore, Jasmin Ligata, ha scritto un lungo post su Facebook per spiegare la seguente foto.

Questo il commento del suo Pr Ligatapubblicato su Facebook. «Forza gente, non esagerate con queste sciocchezze e questi annunci. Non difendo nessuno, né dovrei difendermi, quando non c’è niente da difendere. Tutti i giocatori avevano tempo libero, quindi Edin si è seduto in pieno giorno per bere un caffè in borghese. Non nelle vesti della nazionale, ma in borghese, perché, come dicevo, come tutti, avevano tempo libero. Ognuno deciderà da solo cosa fare nel tempo libero. Non ha lasciato il campo volontariamente, non si è nascosto, non si è seduto a mezzanotte e non c’è bisogno di discuterne. Siamo tutti responsabili dei risultati, ma Dio non voglia, Edin è l’ultimo indirizzo che le persone dovrebbero chiamare. Edin sta lottando per lo scudetto in Italia e il tecnico (Inzaghi, ndr) insiste ogni giorno per farlo tornare, per farlo stare con la squadra ma lui sta con i compagni, perché è così che fanno i veri capitani. Si potrebbe discutere di quanta ingiustizia gli sia stata fatta, ma l’immagine di Baščaršija è esagerata. Non lo scrivo come PR di qualcuno, anche se so che alcuni lo capiranno in questo modo, ma come una persona che pensa con la testa. In un giorno libero, un uomo beve un caffè con gli amici e mangia. Ehi, mangia! Un uomo mangia in un giorno libero, non si nasconde. J E D E! E questa è la novità adesso?!?!?!?!?!»

Fonte: Facebook Jasmin Ligata