Onana, fasi finali: ultimi dettagli in corso. Prevista la data di chiusura

Continuano i discorsi per André Onana, sebbene nelle ultime ore non ci siano grossi passi avanti. In ogni caso, come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si tratta solo di discutere gli ultimi dettagli. Prima della chiusura in arrivo a breve.

SITUAZIONE ATTUALE – Inter e Manchester United continuano a parlare degli ultimi dettagli per il passaggio di André Onana in Inghilterra. Su Twitter Fabrizio Romano sottolinea come la situazione non ha subito grossi cambiamenti rispetto alle ore precedenti. Resta comunque grande ottimismo, con l’accordo già trovato tra club e giocatore e con i dettagli da limare tra le due società. Tanto che la chiusura della trattativa è prevista per mercoledì o, al più tardi, giovedì.