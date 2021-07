Nandez, da Giulini ‘sconto’ per l’Inter sulla clausola: il Cagliari apre – SI

Nandez ha una clausola rescissoria da trentasei milioni di euro. Tuttavia, secondo Sportitalia, l’Inter può prenderlo per una cifra inferiore sfruttando i buoni rapporti col presidente del Cagliari, Giulini.

IN SOCCORSO – Nahitan Nandez può lasciare a breve il Cagliari, direzione Inter. Il centrocampista uruguayano è tuttora in vacanza dopo la Copa América, le finirà fra una settimana. Al suo ritorno in Italia, però, anziché in Sardegna potrebbe andare direttamente ad Appiano Gentile. Secondo Sportitalia c’è un’apertura da parte di Tommaso Giulini, disposto ad accettare un’offerta leggermente più bassa della clausola. Dai trentasei milioni di euro previsti nel contratto può scendere a quota trenta milioni, uno sconto sul cartellino. L’Inter, per Nandez, al momento ha intenzione di arrivare a venti milioni con un paio di contropartite. C’è ancora distanza, ma i buoni rapporti fra i club possono favorire l’affare, anche se ieri Giuseppe Marotta ha fatto capire che non sarà in tempi brevi (vedi articolo). Il trasferimento in chiusura di Dalbert Henrique dovrebbe però essere solo il primo fra Inter e Cagliari, con Nandez e Radja Nainggolan fra i prossimi.