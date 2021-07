Marotta: «Anche l’Inter attenta su Bellerin. Nandez? Valutiamo. Telles…»

Marotta parla a ridosso dell’inizio di Lugano-Inter. L’AD Sport nerazzurro, intervistato da “Sky Sport”, risponde principalmente alle domande di mercato, vista la curiosità su alcuni nomi fatti nelle ultime ore. Dagli esterni Bellerin a Telles, passando per il jolly Nandez

VALUTAZIONI IN CORSO – A Lugano c’è anche Beppe Marotta, chiamato a rispondere sui piani nerazzurri sul mercato: «Gli obiettivi sono quelli di sempre. Innanzitutto onorare la maglia, che significa essere competitivi in tutti i trofei. La storia dell’Inter è orgogliosa, dobbiamo onorare il tricolore sulla maglia. Siamo in fase di lavoro. Il dato oggettivo da riscontrare è che a oggi stiamo confermando la squadra migliore d’Italia. Tolta la vendita di Achraf Hakimi, l’intenzione è di continuare su questo gruppo. Hector Bellerin? È un nome che si fa, su cui c’è anche la nostra attenzione, ma non è un nostro giocatore. Nahitan Nandez? In questa fase vengono abbinati diversi giocatori, che trovano riscontri non sempre concreti. Nandez è un giocatore del Cagliari e di tutto rispetto, ma non abbiamo iniziato una trattativa. Stiamo valutando, ma non vedo all’orizzonte una trattativa rapida e veloce. Alex Telles? Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. Stiamo valutando tutto ma senza fretta. Siamo in fase valutativa, giusto che anche Simone Inzaghi possa farlo. Federico Dimarco è un altro osservato speciale di Inzaghi e potrebbe essere parte importante del presente e futuro dell’Inter». Queste le parole di Marotta a pochi minuti dall’inizio di Lugano-Inter (vedi formazioni ufficiali, ndr).