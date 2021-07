Silvestri dimenticato dall’Inter ma lascia lo stesso Verona: doppia firma

Silvestri più volte è stato accostato all’Inter come prossimo portiere. I nerazzurri nel frattempo vedono i progressi di Radu (vedi articolo) e non hanno più approfondito la pista. Ma lui lascia lo stesso il Verona.

DOPPIA OPERAZIONE – Domani si svolgeranno le visite mediche di Marco Silvestri con l’Udinese. Lo anticipa il sito di Gianluca Di Marzio, parlando di trattativa chiusa col Verona per far sì che il portiere, più volte accostato all’Inter, sia il sostituto di Juan Musso andato all’Atalanta. Per chiudere questo affare, però, si è resa necessaria un’altra operazione: Lorenzo Montipò al Verona. Il portiere arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Benevento, anche per lui visite mediche domani. Silvestri invece va in Friuli a titolo definitivo, per due milioni e mezzo più uno ulteriore di bonus.