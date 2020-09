Nainggolan tra Cagliari e Inter. Godin affare separato: formula decisiva

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato nei prossimi giorni. Il centrocampista resta nel mirino del Cagliari che cerca la formula giusta per convincere l’Inter a cedere il calciatore dopo Diego Godin. Di seguito le ultime novità riportate da Luca Marchetti per SkySport24

TRATTATIVA IN CORSO – L’Inter continua a ribadire che cede Radja Nainggolan solo se il Cagliari lo compra. I sardi però non demordono e pensano a una nuova formula per convincere i nerazzurri, che non hanno intenzione di farlo partire in prestito gratuito. Il centrocampista, infatti, resta probabilmente l’obiettivo principale di Di Francesco sul mercato, dopo l’arrivo di Godin. Il club potrebbe, quindi, fare uno sforzo per concludere l’operazione.