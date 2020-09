Perisic-Inter, futuro insieme! Via solo per offerta alta....

Perisic-Inter, futuro insieme! Via solo per offerta alta. Candreva, si tratta

Perisic e Candreva potrebbe avere due destini opposti nell’Inter del prossimo anno. L’esterno croato è tornato dopo il prestito al Bayern e dovrebbe restare. L’italiano resta nel mirino della Sampdoria. Di seguito le ultime novità riportate da SkySport24

DESTINI OPPOSTI – Ivan Perisic ha detto oggi che è molto contento dell’Inter e di essere riuscito a far cambiare idea a Conte. All’allenatore piace molto da esterno del centrocampo a 5, ma anche come uomo offensivo aggiunto. Per portare via il croato a questo punto ci vuole un’offerta molto importante. Discorso diverso per Antonio Candreva che resta nel mirino della Sampdoria. L’Inter è ancora in trattativa con i blucerchiati e continuano a chiedere 3 milioni di euro.