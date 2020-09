Vidal si ‘lega’ a Conte? Inserita clausola particolare nel contratto con l’Inter

Lo riporta il noto esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Luca Marchetti: Arturo Vidal ha messo la sua firma su un contratto triennale con l’Inter. Il vincolo col club nerazzurro presenta una clausola d’uscita potenzialmente legata al futuro di Antonio Conte. Ecco di che si tratta

INDIVISIBILI – Arturo Vidal è diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter nella giornata di oggi (vedi articolo). Il cileno riabbraccia Antonio Conte, tecnico che lo ha voluto e valorizzato alla Juventus. Il legame tra i due è stato certificato dalle immagini, fortemente evocative, del primo allenamento di Vidal con l’Inter (QUI i dettagli). In più, secondo quanto riporta il giornalista di “Sky Sport”, Luca Marchetti, l’ex Barcellona ha firmato un contratto triennale col club nerazzurro, con possibilità di recedere dal vincolo dopo due stagioni (praticamente a parametro zero). Il contratto esprime la volontà di Vidal di legarsi a Conte? Probabilmente sì, anche perché il tecnico, un anno fa, aveva messo la firma su un contratto triennale col club di via della Liberazione. Arturo Vidal potrebbe dunque lasciare l’Inter qualora Conte decidesse di non rinnovare.

Fonte: Sky Sport