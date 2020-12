Nainggolan “porta” una punta all’Inter? Nei piani col tesoretto Eriksen – SM

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan a gennaio potrebbe fare i bagagli e lasciare Milano, forse definitivamente. Situazione analoga a quella di Eriksen. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Itala 1, nei piani dell’Inter c’è arrivare a un attaccante

COLPO IN ATTACCO – I soldi che l’Inter punta a ricavare dalla cessione di Christian Eriksen a gennaio serviranno per un attaccante. Cifra bassa per ora quella offerta per il centrocampista danese dall’Arsenal (vedi aggiornamento). Ma eventuale tesoretto da utilizzare per arrivare al più funzionale Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli. L’Inter vorrebbe risparmiare la parte cash inserendo nell’operazione Radja Nainggolan (vedi articolo). Uno scambio che oggi appare molto complicato, soprattutto per i piani del centrocampista belga. Nainggolan “finanzierà” Milik? L’Inter spera.