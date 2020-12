Eriksen, l’Arsenal fa sul serio o prende in giro? Offerta “folle” all’Inter – SM

Eriksen Inter

Eriksen a gennaio avrà l’occasione di lasciare l’Italia, ma l’Inter non ha ancora ricevuto una proposta allettante. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone”, la destinazione Arsenal è una delle più calde. Ma le cifre in ballo non aiutano di certo

DISTANZA NOTEVOLE – La pista che potrebbe riportare Christian Eriksen in Inghilterra è battuta da un’altra squadra londinese. Non è il Tottenham, da cui l’Inter ha prelevato il centrocampista danese meno di un anno. Bensì l’Arsenal, ipotesi a cui lo stesso Eriksen sta guardando con attenzione. I Gunners per prelevare il numero 24 nerazzurro offrono 12 milioni di euro. Una cifra irrisoria considerando non solo quanto speso dall’Inter a gennaio (circa 27 milioni considerando anche le commissioni, ndr) ma soprattutto il valore del classe ’92 danese in condizioni normali. Ovvero, non in scadenza di contratto. Si tratta di un’offerta inaccettabile, dato che farebbe registrare una minusvalenza. Comunque la pista Arsenal non è l’unica a essere aperta per Eriksen, che a gennaio potrebbe lasciare l’Italia per una destinazione diversa dall’Inghilterra (vedi articolo).