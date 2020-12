Eriksen, ritorno in Premier League? Il punto su Tottenham e Arsenal

Christian Eriksen sembra essere destinato a lasciare l’Inter e non sarebbe escluso che possa fare ritorno in Premier League

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Footall.london, Christian Eriksen sarebbe tra i big che più probabilmente lasceranno il proprio club nel corso della finestra di mercato invernale. Sarebbe possibile dunque che il centrocampista danese lasci l’Inter, magari per tornare in Premier League. Tuttavia il suo ex allenatore, José Mourinho, non avrebbe intenzione di prendere un centrocampista creativo. Sarebbe invece più probabile un suo approdo all’Arsenal o da qualche parte parte in Europa, piuttosto al Tottenham, in questo momento.