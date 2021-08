Nainggolan-Cagliari, il nuovo grave infortunio a Rog accelera il ritorno?

Tegola in casa Cagliari, con Rog costretto ad un altro lungo stop. L’infortunio dell’ex Napoli potrebbe dare un’accelerata definitiva alla trattativa con l’Inter per Nainggolan

ACCELERATA? − A 20 giorni dall’avvio del campionato di Serie A, arriva una brutta tegola per il Cagliari, con il centrocampista Marko Rog costretto ad un altro lungo forfait. Rog era rientrato ieri dopo sette mesi di stop per lesione al ginocchio destro in Roma-Cagliari, nell’amichevole con l’Augsburg. La sua gara è durata solamente dieci minuti a causa di un duro contrasto, che gli ha procurato una torsione innaturale del ginocchio. L’ansia del dei sardi ha trovato sfortunatamente legittimità con l’uscita del responso medico del club: completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il Cagliari, adesso, ovviamente si ritrova scoperto a centrocampo e questo può accelerare il ritorno di Radja Nainggolan. Per il centrocampista dell’Inter, le parti sono molto vicine, tant’è che il belga è tornato in Sardegna, a Cagliari, in questi tre giorni liberi che ha dato Simone Inzaghi dopo l’ultimo allenamento di giovedì mattina.