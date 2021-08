Isla: «Vidal sogna di giocare nel Flamengo. Gli ho regalata una maglia»

Mauricio Isla, ex giocatore di Serie A oggi militante nel Flamengo, ha parlato a “Fla TV” di come Vidal dell’Inter abbia il sogno di giocare un giorno in Brasile con la maglia rossonera

SOGNO − Così Isla sull’obiettivo di Vidal: «Molte volte ho parlato con Arturo (Vidal, ndr). Arturo ha vissuto un periodo molto difficile. Non ha giocato la Coppa America al 100% come la gioca sempre. Il suo sogno è di giocare nel Flamengo. Adesso sta tornando all’Inter, però il suo sogno rimane quello di giocare con il Flamengo. Gli ho già regalato una mia maglia del Flamengo e quella di Rafinha. Nel ritiro in hotel in Coppa America, abbiamo guardato insieme la gara del Flamengo».