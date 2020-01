Morabito (ag. Giroud): “Inter o Lazio, dipende da una cosa. Chelsea…”

Giroud può essere l’ultimo acquisto di gennaio per l’Inter. L’agente Vincenzo Morabito, intermediario per l’Italia dell’attaccante del Chelsea assieme a Matteo Materazzi e Luca Antonini, ha parlato in diretta con Gianluca Di Marzio per la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

CORSA A DUE O ANCHE PIÙ – Olivier Giroud non è così scontato che lasci il Chelsea, ma domani si vedrà. L’intermediario dell’operazione Vincenzo Morabito ha parlato a Sky Sport della situazione e fatto intuire come può andare a finire: «L’aspetto economico, non è che voglio fare il mecenate, diventa veramente di secondo piano. La Lazio ha fatto dei grandi passi in avanti in questi tempi, sembra di rivivere i momenti della Lazio di Sergio Cragnotti. È su Giroud? Sicuramente sì. Già è un fatto che un campione del mondo, che ha Tottenham, Manchester United, Newcastle United e Inter stia valutando anche la Lazio. C’è un aspetto positivo. Al momento siamo completamente bloccati, non si può dire Inter, Lazio o Tottenham perché dipende dal Chelsea, che cerca un sostituto. Dries Mertens secondo il Chelsea è definitivamente tramontato perché per loro il giocatore resta al Napoli. Però da un momento all’altro può spuntare il giocatore che libera il Chelsea, abbiamo ancora tempo».