Pedullà: “Inter forte su Chiesa, Mertens riflette! Ma ora Slimani e Giroud…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa il punto sulle strategie dell’Inter per l’attacco. Si ragiona su Chiesa e Mertens, ma prima c’è da prendere una decisione su Slimani e Giroud

ATTACCO DI SCORTA – Due nomi per il futuro e due (forse) per il presente, Alfredo Pedullà anticipa le idee nerazzurre: «C’è una curiosità dell’Inter per Islam Slimani del Monaco. Al momento la decisione sull’attaccante è in una fase di stand-by. L’Inter ha fatto un sondaggio per Slimani con Federico Pastorello – agente vicino ad Antonio Conte – come intermediario. Il Leicester City che detiene il cartellino dà il via libera, ma il Monaco no perché prima vuole un sostituto per liberarlo. Sondaggio concreto dell’Inter per Slimani ma non di più, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. A meno che Inter non ci faccia la sorpresa con Olivier Giroud domani nelle ultime ore di mercato. Giroud era quasi blindato e prigioniero dell’Inter, chissà cosa farà. La Lazio ci ha provato concretamente ma con gli intermediari, vedremo se torna l’Inter. Ma il Chelsea per cederlo deve prendere un altro attaccante. Da valutare se Dries Mertens accetterà la proposta dell’Inter a parametro zero. Intanto segnalo tracce di Federico Chiesa per l’estate dell’Inter, che l’attaccante last minute a gennaio vorrà farlo solo alle sue condizioni. L’Inter penserà seriamente a Chiesa per l’estate e dovrà fare sul serio con la Fiorentina».