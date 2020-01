Pastorello torna in “soccorso” dell’Inter: chiude lui l’attaccante? – Rai Sport

Pastorello, dopo aver portato Lukaku all’Inter in estate, può essere l’uomo che sblocca il mercato per l’attaccante. Secondo quanto riportato da “Speciale Calciomercato” su Rai Sport + c’è un vertice questa sera per definire l’ultimo colpo stagionale.

POCHE ORE ALLA FINE – L’Inter, dopo la prova negativa di Alexis Sanchez contro la Fiorentina, torna a pensare al mercato. Sembrava che un attaccante non dovesse più arrivare, e invece potrebbe esserci ancora qualcosa. Secondo Rai Sport è Federico Pastorello l’agente indicato dalla società per provare a risolvere questa situazione. Vertice questa sera a Milano, con Islam Slimani del Monaco che resta uno dei nomi in lizza, così come il redivivo Olivier Giroud (vedi articolo). Si chiuderà con un quarto acquisto il calciomercato invernale dell’Inter?