Molina, non solo Inter. Una big italiana e una spagnola su di lui – TS

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus di domenica alle 20:45. Una sfida cruciale per i nerazzurri che vogliono tenere aperto ogni discorso scudetto. Per farlo serve vincere. Intanto i nomi per il calciomercato estivo si susseguono, l’ultimo riguarda Nahuel Molina dell’Udinese.

CONCORRENZA – L’Inter ad Appiano Gentile attende il rientro dei nazionali per lavorare al completo in vista del match con la Juventus di domenica all’Allianz Stadium. Per tenere aperto il sogno scudetto serve ovviamente vincere a Torino e continuare a macinare punti nel finale di stagione. Intanto, un profilo seguito dai nerazzurri da tempo, Molina dell’Udinese, è finito nella lista della spesa di altri club. Secondo quanto scrive Tuttosport infatti la Juventus, ma anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbero messo gli occhi sull’esterno dell’Udinese. I bianconeri di Allegri vorrebbero prenderlo come futuro Cuadrado mentre i Colchoneros hanno proprio Simeone innamorato del connazionale Molina. L’Inter lo segue e lo monitora da tempo senza mai aver affondato il colpo o provato a intavolare una discussione. Da capire quindi se il club di Zhang si defilerà dalla corsa oppure approfondirà l’argomento andando avanti.

Fonte: Tuttosport