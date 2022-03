Veretout in uscita, Inter non interessata? La Roma intanto fissa il prezzo – CdS

Veretout-Roma, il divorzio è certo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il francese ha rifiutato il rinnovo con i giallorossi. Club deluso, fissa il prezzo del giocatore. L’Inter ci pensa come possibile vice di Marcelo Brozovic la prossima stagione?

IN USCITA – Si è fatto anche il nome di Jordan Veretout come possibile vice di Marcelo Brozovic in panchina, per il ruolo di regista. Secondo il quotidiano romano, però, ad oggi tra i club interessati ci sarebbe solo il Marsiglia, che però ha il mercato bloccato ma conta di ottenere il via libera dal TAS. La Roma è rimasta delusa dal suo comportamento, soprattutto dopo il rifiuto del rinnovo di contratto da quasi 4 milioni (lui ne chiedeva 6). Adesso il club giallorosso è disposto a venderlo a qualsiasi cifra anche poco superiore ai 7 milioni, che non sono molti ma produrrebbero comunque una plusvalenza per il bilancio giallorosso. L’Inter, al momento, sembrerebbe non essere interessata.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.