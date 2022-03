FOTO – Onana a Qatar2022: «I sogni si avverano. I leoni non mollano mai»

L’Inter prepara la sfida di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida che deciderà se i nerazzurri possono continuare a sognare lo scudetto oppure no. Intanto, il futuro portiere dell’Inter, Andre Onana, ha staccato il pass per Qatar2022 con il suo Camerun (vedi articolo).

SOGNO – L’Inter aspetta con ansia la sfida di domenica contro la Juventus e intanto celebra il suo futuro portiere, Andre Onana, capace di parare di tutto e di più portando il suo Camerun ai mondiali in Qatar2022. Il futuro estremo difensore nerazzurro è stato sicuramente il migliore in campo e sui social, poco fa, è arrivato il post di celebrazione di questo risultato.

Dreams come true. We will defend our country at the #WorldCup in Qatar. Lions never give up, until the last breath there is hope. Impossible is not Cameroonian!

🦁🇨🇲#AllezLesLions #Qatar2022 pic.twitter.com/ZeJrVBYaCv

— Andre Onana (@AndreyOnana) March 30, 2022