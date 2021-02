Mata opzione Inter? Solskjaer non chiude: Â«PuÃ² parlare con altri clubÂ»

Mata opzione Inter? Solskjaer non chiude: «Può parlare...

Juan Mata Manchester United (Photo by Martin Rickett – Pool/Getty Images)

Per Mata ieri si è parlato di un interesse dell’Inter in vista della prossima stagione da svincolato (vedi articolo). Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa delle voci sullo spagnolo.

OCCASIONE – Juan Manuel Mata è in scadenza al 30 giugno e si è parlato di vari club interessati, fra cui l’Inter. Il suo manager, Ole Gunnar Solskjaer, alla vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad fa capire che il Manchester United potrebbe lasciarlo andare: «Non sono sorpreso che sia cercato da altre squadre, perché è un gran calciatore. Inoltre è uno splendido professionista e una bravissima persona. Quando il contratto è in scadenza è chiaro che ci siano interessi. Di sicuro Mata può parlare con altri club, se vuole, io resto comunque in contatto con lui e abbiamo avuto diverse discussioni».