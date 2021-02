Mata occasione a zero: Inter in pole position se non rinnova. In due dalla A

Juan Mata Manchester United (Photo by Martin Rickett – Pool/Getty Images)

Mata è in scadenza di contratto con il Manchester United e può già firmare a parametro zero con un altro club per la prossima stagione. Secondo il tabloid inglese The Sun sullo spagnolo l’Inter è in pole position, ma c’è anche un’altra squadra italiana interessata.

IN USCITA – Juan Manuel Mata è in scadenza di contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno. I Red Devils hanno un’opzione per estendere in maniera unilaterale l’accordo di altri dodici mesi, ma non è così scontato che avvenga. Lo spagnolo, che il prossimo 28 aprile compirà trentatré anni, ha giocato solo dodici partite in stagione in tutte le competizioni. Mata non sembra avere i favori della scelta da parte di Ole Gunnar Solskjaer, per cui il rinnovo non è certo. Secondo il tabloid inglese The Sun l’Inter è la squadra favorita per prenderlo in caso di addio al Manchester United. Il giocatore vorrebbe giocare di più, ecco per cui un trasferimento non è da escludere. Dalla Serie A ci sono anche Juventus e Roma, con altri club spagnoli e possibilità esotiche che gli darebbero un ingaggio alto. Il futuro di Mata si definirà a breve.

Fonte: Martin Blackburn – The Sun