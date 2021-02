Montanari: «L’Inter non può arrivare seconda! Supera il cambio di proprietà»

Condividi questo articolo

Andrea Montanari

Montanari, giornalista di “Milano Finanza”, è praticamente certo: l’Inter vincerà il campionato. Ospite di “Sportitalia Mercato” ha brevemente accennato anche alle difficoltà finanziarie, con Suning che come noto cerca un partner.

LA CAPOLISTA – Andrea Montanari vede un’Inter lanciata: «Sembra di sì. Nel senso: il Milan ha perso lo scontro diretto, ma l’Inter non può arrivare seconda quest’anno. C’è da dire che stanno superando in maniera egregia anche il cambio possibile di proprietà: non dimentichiamo che c’è un azionista che ha dichiarato pubblicmete di voler dismettere gli asset di calcio. Lo stiamo vedendo anche in Cina col Jiangsu. Questa cosa non sta pesando: la trattativa che c’è con le banche per rifinanziare il debito di quattrocento milioni di euro non sta impattando. È vero che se non vincono lo scudetto quest’anno non ne escono benissimo. Forse in Serie A quest’anno non c’è nessuno che ha vinto trofei come Antonio Conte».