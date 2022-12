Marchetti: «Skriniar, l’Inter ci proverà! Offerta buona, timing non giusto»

La questione Skriniar è quella principale all’Inter sui giocatori in scadenza al 30 giugno (vedi articolo). Il giornalista Marchetti non esclude il rinnovo, ma il tempo non gioca a favore del club (che non ha gestito bene le tempistiche).

CHI RINNOVA? – Luca Marchetti fa il punto: “L’Inter ha nove giocatori in scadenza (più due prestiti da definire per il 2023). È ovvio che l’attenzione sia tutta per Milan Skriniar, che ancora non rinnova, che nonostante la buona offerta dell’Inter non si riesce a sbloccare la situazione, che l’inserimento grandi squadre può chiaramente può far pendere la bilancia da altre parti. Perché ci sono soldi, tanti, di mezzo, ambizioni personali e non c’è stato il giusto timing nel rinnovare il contratto. Ora se Skriniar dovesse lasciare l’Inter a zero, per la società nerazzurra sarebbe certamente un problema. Intanto perché uno forte come Skriniar difficilmente si trova in giro. Secondo: perché se ne può fare anche a meno di uno come lui, ma in cambio di tante (decine di) milioni di euro. Questo ora è sempre meno probabile che succeda, più passano i giorni e più il pessimismo sale, è naturale. Ma finché ci sarà spazio, l’Inter ci proverà, statene sicuri”.

IN BILICO – Marchetti prosegue: “Per uno Skriniar che però conduce le sue di danze ci sono altri che in qualche modo le subiscono: a partire da Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Edin Dzeko, Matteo Darmian, Danilo D’Ambrosio, Dalbert Henrique, Samir Handanovic e Alex Cordaz. L’Inter i suoi piani naturalmente non li rende noti, perché cambiano, ma siamo certi che non tutti il prossimo anno saranno in nerazzurro. Qualcuno sta parlando di rinnovo (de Vrij, Darmian e D’Ambrosio su tutti) per qualcun altro aumenta la concorrenza (vedi Agustin Rossi e Yann Sommer, per il ruolo di portiere)”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Luca Marchetti