Prima Pagina IN Edicola: Inter, offerta ricchissima a Skriniar! Ultimatum

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Aspettando l’Inter, la capolista si butta sul mercato. Due Kvaratskhelia per Napoli. Giuntoli, mani su Kvernadze: è il nuovo talento georgiano. Khvicha prepara la sfida di San Siro: «Non mi fermano». Lobotka firma fino al 2027. Lukaku è pronto, Inzaghi: «Credo nella rimonta».

TUTTOSPORT

Inter-Skriniar sei milioni e ultimatum. Offerta ricchissima, ma lo slovacco deve rispondere entro la Supercoppa Italiana.