D’Ambrosio, l’Inter non molla: previsto un incontro con l’agente

D’Ambrosio non ha avuto tanti minuti nella prima parte di stagione, complice anche un infortunio. L’Inter però non vuole perderlo ed è in programma un incontro con il suo agente: ne parla Sky Sport.

SI TRATTA – Danilo D’Ambrosio avrebbe il contratto in scadenza al 30 giugno, ma l’Inter non ha intenzione di lasciarlo andare a parametro zero. Nelle prossime settimane, anticipa Sky Sport, è già previsto un incontro con il suo agente Vincenzo Pisacane. L’obiettivo è riuscire a raggiungere un accordo per il rinnovo, con discorso già impostato. Per D’Ambrosio il mese di gennaio dovrebbe essere quello della firma, dopo il vertice con chi lo assiste.