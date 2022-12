Lella: «Barella grandissimo giocatore! Felice di essermi allenato con lui»

Lella ha chiuso il 2-0 del Cagliari sul Cosenza, nella diciannovesima giornata di Serie B (vedi articolo). Per il centrocampista primo gol in rossoblù e, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, fra le altre cose arriva un elogio a Barella che è stato suo compagno nel 2018-2019 in Sardegna.

L’APPREZZAMENTO – Nunzio Lella è il protagonista in casa Cagliari, complice il suo primo gol in Serie B. Il centrocampista fa sapere di non avere un modello in particolare ma torna indietro ai suoi esordi nella stagione 2018-2019: «Un idolo o un punto di riferimento? Sinceramente no, però ho avuto l’opportunità e sono felice di essermi allenato con Nicolò Barella. È un grandissimo giocatore, l’ho potuto ammirare».