Marchetti: «Inter, mercato di gennaio non fluido. Nandez? Solo un’idea»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la rete. Secondo il giornalista, la situazione dei nerazzurri per gennaio non è molto fluida in termini di acquisti. Difficile Nandez

DIFFICOLTÀ − Le ultime di Marchetti sulla situazione mercato dei nerazzurri: «L’Inter lo vuole prendere a titolo definitivo? Ho i miei dubbi, a meno che non ci siano altre situazioni tra Inter e Napoli. Non vedo un mercato di gennaio molto fluido per il club nerazzurro, la situazione prevede comunque un occhio attento al bilancio. Gli obiettivi economici rimarranno gli stessi anche per la prossima stagione. Se l’Inter non incassa non può spendere. Magari tra 2 anni scade il contratto di un giocatore e lo sostituiscono con Nahitan Nandez. Ma secondo me è più un’idea che altro».