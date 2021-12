Evergrande verso il default, rischio Suning: esposizione per 2,6 miliardi

Secondo quanto riferito da SportMediaset Evergrande, colosso cinese, va verso il default. Preoccupazione in casa Suning

DEFAULT – Fitch, agenzia di rating statunintese, secondo quanto riportato da SportMediaset, ha tagliato il rating di Evergrande. La misura è dovuta ad un mancato pagamento dei coupon offshore dal valore di 82,5 milioni di dollari, che scadevano in data 6 dicembre. Il colosso cinese è sempre più a rischio default, un problema che coinvolgerebbe anche Suning. La famiglia Zhang infatti, si è esposta nei confronti di Evergrande per circa 2,6 miliardi di dollari. Soldi investiti per evitare il cash crunch alla società cinese. Adesso, l’investimento effettuato è a forte rischio: secondo quanto riferisce SportMediaset, infatti, il valore dello stesso sarebbe crollato dell’80%.