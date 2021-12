Lautaro Martinez, buon feeling in zona gol contro il Cagliari: i numeri

Lautaro Martinez è tornato a segnare con regolarità in Serie A. Adesso, a San Siro, è atteso il Cagliari, L’argentino, contro la squadra sarda, ha numeri positivi

NUMERI – Lautaro Martinez, dopo un periodo funesto in zona gol, è tornato a segnare con regolarità in Serie A. Il “Toro” infatti è reduce da tre gol nelle ultime tre presenze. Adesso, l’Inter, affronterà il Cagliari, per la gara in programma domenica alle 20:45. E contro i sardi il numero 10 nerazzurro si esalta: l’argentino infatti ha segnato ben 4 gol in 6 partite contro i rossoblù mettendo a referto anche un assist. Con i sardi, però, è arrivata anche una delle prestazioni peggiori del “Toro”: quella del gennaio del 2020 con l’argentino che nel finale di match venne espulso.

RIPARTIRE – La sfida contro il Cagliari può essere un’ottima occasione per ripartire, dopo le fatiche di Champions League contro il Real Madrid. L’argentino, al Bernabeu, ha disputato una prova decisamente incolore, non riuscendo mai ad essere realmente pericoloso in zona gol. Il digiuno in Champions League continua, mentre in Serie A, domenica, il “Toro” ha la possibilità di portare a 4 le reti consecutive in campionato.