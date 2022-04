Lukaku-Inter, dal Chelsea solo una possibilità. Il piano con Lautaro Martinez

Lukaku di ritorno all’Inter? Se ne parla da tempo, dalla famosa intervista a Sky Sport, ma il quotidiano inglese The Times non lo vede così concreto. Tuttavia, come riportato, c’è un piano che riguarda sia il Chelsea sia (indirettamente) Lautaro Martinez e Dybala.

COME RIPRENDERLO? – Romelu Lukaku sta passando un pessimo momento al Chelsea, dimostrato anche mercoledì col Real Madrid. A fine stagione può salutare i Blues, anche se secondo il The Times non ci sono indicazioni chiare su una sua volontà di andare via. Le voci su Lukaku di ritorno all’Inter non appaiono così concrete: i nerazzurri non possono pagare lo stipendio da trecentomila euro a settimana che prende (più bonus). C’è la possibilità di un prestito, ma il Chelsea non è d’accordo. La possibilità è vendere Lautaro Martinez (il quotidiano inglese parla di una cifra attorno a sessantacinque milioni di sterline, settantotto milioni di euro) e prendere Paulo Dybala a parametro zero. Poi l’Inter valuterebbe cosa fare con Lukaku.

Fonte: The Times – Gary Jacob