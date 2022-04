Inter-Verona, San Siro di nuovo al 100%: ma quanti corsi e ricorsi storici!

In Inter-Verona, la squadra di Inzaghi potrà contare anche sul 100% della capienza di San Siro. Non succedeva in campionato da due anni. Curiosità su Inzaghi

ULTIMA VOLTA − Dopo ben 2 anni l’Inter potrà contare sul 100% del pubblico a San Siro (vedi articolo). Una novità che lunedì scorso ha ritastato il Milan, il quale non ha sfruttato a pieno l’evento, e che sabato toccherà nuovamente alla Beneamata. Per l’occasione, pronta un’iniziativa degna di nota per supportare i ragazzi di Simone Inzaghi (vedi articolo). Per lo stesso tecnico piacentino sarà ovviamente una prima volta vedere lo stadio Giuseppe Meazza completamente pieno. L’Inter non vede in campionato il proprio stadio esaurito dal 9 febbraio 2020. Data della storica rimonta da 0-2 a 4-2 ai danni del Milan. L’ultimo precedente vero e proprio risale invece a pochi giorni dopo, il 12 febbraio in Coppa Italia contro il Napoli (semifinale d’andata persa 0-1).

CORSI E RICORSI − La storia però non dimentica e non fa dimenticare fortunatamente nulla. Parlando a proposito di Simone Inzaghi, il suo ultimo precedente da allenatore in uno stadio di casa al 100% di pubblico è stato proprio contro l’Inter. Il 16 febbraio 2020, Lazio-Inter 2-1 all’Olimpico di Roma. Inter-Verona, comunque, sarà una gara speciale per tutti.