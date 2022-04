Inter-Hellas Verona, diverse novità in arrivo? Occhio a fasce e attacco

Simone Inzaghi potrebbe decidere di fare qualche cambio nella formazione che sarà in campo al fischio d’inizio di Inter-Hellas Verona.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci potrebbero essere delle novità nella formazione che schiererà Simone Inzaghi per Inter-Hellas Verona. Una è il ritorno di Stefan De Vrij in difesa. Sulle fasce si potrebbe vedere uno tra Matteo Darmian e Robin Gosens, anche se i favoriti resterebbero per ora Denzel Dumfries e Ivan Perisic. Conferme per gli interni di centrocampo. In attacco forfait sicuro per Lautaro Martinez, che è squalificato, e dunque in campo con Edin Dzeko si dovrebbe vedere Joaquin Correa, anche se non si esclude che il reparto offensivo nerazzurro possa essere totalmente nuovo.

Fonte: Sport.Sky.it