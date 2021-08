Lukaku, due ‘verità assolute’. Ribaltone con l’Inter? Serve sia doppio

Alfredo Pedullà aggiorna sulla questione Lukaku sul proprio sito. Il giornalista di Sportitalia spiega come ci siano ancora possibilità di tornare indietro, ma ribaltando due situazioni.

COME FERMARLO? – Alfredo Pedullà è sicuro: Steven Zhang ha detto a Romelu Lukaku che può venderlo in caso di offerta congrua e il belga ha comunicato di voler andare via, accettando la proposta del Chelsea. Al momento i Blues, però, non hanno raggiunto le condizioni che chiede l’Inter. Si parla di almeno centoventi-centotrenta milioni di euro per dare il via libera a questo nuovo pesante sacrificio. Secondo il giornalista perché l’operazione non vada in porto serve che entrambe le certezze segnalate in precedenza siano rivisitate. Per il momento questo non è successo, e Lukaku rimane più vicino al Chelsea.

Fonte: AlfredoPedulla.com