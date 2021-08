Nainggolan-Besiktas, pista fredda. Lui a Cagliari legato a Nandez

Ieri c’è chi ha rilanciato l’opzione Besiktas per Nainggolan, ma appare difficile che il belga vada in Turchia. Secondo Alfredo Pedullà il Cagliari resta la priorità, anche perché c’è aperto il discorso Nandez.

LA SCELTA – Radja Nainggolan non ha dubbi: vuole tornare al Cagliari. Secondo Alfredo Pedullà la proposta del Besiktas esiste ed è concreta, ma l’Inter non ha avuto voce in capitolo per ora. Lo stesso centrocampista vuole ancora aspettare, perché la sua precedenza è il Cagliari. In più c’è il discorso legato a Nahitan Nandez, con cui i nerazzurri hanno un accordo totale. L’intenzione è di rispettare l’impegno preso nei confronti dell’uruguayano. Per Nainggolan, quindi, il Cagliari resta l’opzione favorita.