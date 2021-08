Lukaku-Chelsea, affare fatto: all’Inter vanno 115 milioni di euro − CdS

Sembra arrivata la fumata bianca per Lukaku dall’Inter al Chelsea. Come riporta il “Corriere dello Sport”, i nerazzurri hanno accettato 115 milioni di euro cash

ACCORDO − Si attendeva l’offerta ultima e definitiva del Chelsea all’Inter per Romelu Lukaku, ed è arrivata. Come riporta il “Corriere dello Sport”, i nerazzurri hanno accettato l’offerta di 115 milioni di euro pervenuta dalla società inglese. L’Inter non ha voluto inserire delle contropartite, quali Marcos Alonso o Davide Zappacosta, ma ha richiesto e ottenuto soltanto cash. Nonostante, la richiesta della dirigenza nerazzurra di arrivare a 120 milioni, i due club hanno trovato l’accordo a metà strada. Manca soltanto l’ufficialità, in modo che Lukaku possa lasciare l’Inter e ritornare a Londra dopo otto anni.