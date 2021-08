Lukaku dall’Inter al Chelsea ci siamo. Due punte ne prenderanno il posto

Sono ore caldissime per quanto riguarda l’asse Inter-Chelsea per Lukaku. La trattativa è sempre più spedita con l’accordo ormai raggiunto. I nerazzurri accelerano su due sostituti

ORE CALDE − Arrivano conferme anche da Alfredo Pedullà per l’accordo ormai raggiunto tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. Inoltre, il giornalista di Sportitalia, si spinge più in la parlando anche dei sostituti nerazzurri. Non sarà uno soltanto, bensì. Ecco il tweet: «Lukaku–Chelsea: via libera entro poche ore! L’Inter ha contattato agente di Edin Dzeko all’ora di pranzo: vuole prendere lui e Duvan Zapata (già bloccato). Ma senza esborso di cartellino. La Roma riflette e pensa a un sostituto».