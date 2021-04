Lingard è il nuovo nome per rinforzare il centrocampo dell’Inter. In Inghilterra – precisamente l’emittente ESPN – assicurano che c’è anche la società nerazzurra sul classe ’92 inglese in uscita dallo United

OCCASIONE LOW COST – L’Inter, insieme ai francesi del Paris Saint-Germain e agli spagnoli del Real Madrid, è il club che monitora con più attenzione la situazione di Jesse Lingard in vista del mercato estivo. Il West Ham ha intenzione di riscattare il centrocampista classe ’92 a fine stagione, essendo attualmente in prestito dal Manchester United, che vuole monetizzare. Il contratto di Lingard con lo United scade il 30 giugno 2022. E il 28enne inglese deve ancora prendere una decisione sul suo futuro, ma la sua preferenza è quella di giocare in Champions League nella prossima stagione. L’Inter attende sviluppi sul futuro di Lingard che, in caso di mancato accordo con il West Ham, può diventare un’interessante occasione low cost vista la situazione contrattuale con lo United.

Fonte: ESPN – Rob Dawson