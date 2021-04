Sabatini – giornalista di ‘Sport Mediaset’ -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, torna sulle polemiche relative al bel gioco scagionando l’Inter vista contro il Cagliari. Ma non manca la solita frecciatina a Conte e una anche a Suning

PIANO B – Sul tema più chiacchierato dell’ultima settimana dice la sua anche Sandro Sabatini: «Basta mettersi d’accordo. L’Inter ha giocato bene contro il Cagliari. Serve un’unità di misura sul gioco. Una squadra gioca bene quando fa tante occasioni da gol e ne subisce poche, come successo in Inter-Cagliari. Questo è il bel gioco! Gli altri discorsi sono giochi di parole, nulla di concreto. Cambiando la formazione a un certo punto della stagione, cambiano i risultati e il gioco dell’Inter. Antonio Conte attua un piano B che avrebbe fatto bene a utilizzare anche in Champions League, così oggi sarebbe ai quarti e con lo scudetto sul petto. La cessione di Joao Mario (vedi articolo, ndr)? Ricordo che Joao Mario e Gabigol sono stati i primi due colpi di Suning per l’Inter: potevano scegliere un po’ meglio eh!». Questo il commento di Sabatini dopo le ultime polemiche sull’Inter di Conte.