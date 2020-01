Lazaro verso il Newcastle, intesa trovata con l’Inter: formula e cifre – TMW

Lazaro è vicino al Newcastle. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, il club inglese avrebbe trovato l’accordo con l’Inter sia sulla formula che sulle cifre dell’operazione

INTESA – Valentino Lazaro dall’Inter al Newcastle. Questo il percorso che dovrebbe fare l’esterno destro prelevato dall’Hertha Berlino in estate. L’operazione può chiudersi in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 al termine della stagione. A queste condizioni la società nerazzurra eviterebbe una minusvalenza a bilancio. A giugno, infatti, furono spesi circa 25 milioni di euro per l’austriaco.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Andrea Losapio