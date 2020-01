Lecce-Inter, i convocati di Liverani per il match...

Lecce-Inter, i convocati di Liverani per il match della 20ª giornata di Serie A

Il Lecce domani pomeriggio alle ore 15 ospiterà al Via del Mare l’Inter, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A

CONVOCATI LECCE – A seguire i ventiquattro convocati del Lecce, diramati dal sito ufficiale della società salentina per Lecce-Inter, gara valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A. Questa la lista dei convocati di Fabio Liverani, al cui interno non figurano Calderoni, Shakhov e Farias: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 7 Donati 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 13 Rossettini 14 Deiola 16 Meccariello 21 Gabriel 22 Vigorito 25 Gallo 29 Rispoli 30 Babacar 34 Maselli 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 97 Chironi.