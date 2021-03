Lautaro Martinez torna nel mirino del Barcellona! Ma è solo un’alternativa

Lautaro Martinez è ancora nel mirino del Barcellona. A rivelarlo è Rac 1, come riportato anche dal Mundo Deportivo. L’attaccante dell’Inter, in trattative con il club per il rinnovo del contratto (vedi articolo), è però l’alternativa a un altro grande nome

OBIETTIVO SECONDARIO – Lautaro Martinez torna nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, si era avvicinato molto all’attaccante dell’Inter prima che la pandemia da Coronavirus bloccasse tutto. L’argentino sta trattando il rinnovo del contratto con il club nerazzurro: le basi sono state gettate ma manca ancora l’accordo definitivo, anche per via della situazione di difficoltà in cui si trova Suning (vedi articolo). A quanto pare Lautaro è l’alternativa, seppur di lusso, al vero obiettivo del Barcellona: Erling Håland, ambito da mezza Europa.