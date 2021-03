Bologna-Inter, la squadra di Mihajlovic al lavoro: rientrato un nazionale

Bologna-Inter è la sfida in programma sabato alle 20.45, valida per la ventinovesima giornata di Serie A (QUI le ultime in casa nerazzurra). I rossoblù di Mihajlovic sono tornati oggi al lavoro: il tecnico ritrova un nazionale. Di seguito il report

RIPRESA DEI LAVORI – Bologna-Inter è la sfida che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20.45. La squadra di Sinisa Mihajlovic, dopo aver osservato qualche giorno di riposo, è tornato al lavoro oggi. I rossoblù hanno svolto prima una seduta atletica e in seguito un lavoro tecnico-tattico. Gary Medel è rientrato dagli impegni con il Cile e ha svolto una seduta di scarico.

Fonte: bolognafc.it