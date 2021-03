Lautaro Martinez è pronto a legarsi ulteriormente all’Inter, che ha deciso di adeguare e prolungare l’attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023. Come riportato da “Sport Mediaset”, le parti hanno trovato il punto d’incontro tra cifre e clausole

CONTRATTO NUOVO – I rinnovi in casa Inter sono congelati ma ciò non significa che non si stia lavorando per porre le basi degli accordi. Sul tavolo nerazzurro c’è da mesi il contratto di Lautaro Martinez, che ormai ha trovato il punto d’incontro con i dirigenti. Il nuovo ingaggio dell’attaccante argentino sarà di circa 5 milioni di euro netti annui più bonus. Un aumento notevole rispetto al contratto attuale, giustificato dalla caduta della clausola rescissoria. Dopo la firma, infatti, non ci sarà più la possibilità di strappare Lautaro Martinez all’Inter versando 111 milioni nelle casse nerazzurre. Ancora da dettagliare la durata dell’accordo pluriennale e soprattutto l’annuncio. Ma per la fumata bianca mancano solo gli ultimissimi dettagli.