Lautaro Martinez è più vicino alla permanenza all’Inter “grazie” ad Hakimi. Come riportato da Alessandro Sugoni – giornalista di ‘Sky Sport’ -, i piani nerazzurri prevedono solo il sacrificio dell’esterno destro marocchino. Anche se ancora non è arrivata l’offerta sperata

BIG DA SACRIFICARE – Il mercato dell’Inter sembra fermo. Situazione in stand-by per Lautaro Martinez, anche se la volontà del Club nerazzurro è quella di tenerlo. L’Inter, però, deve fare cassa entro il 30 giugno. Ma il titolarissimo prescelto per farla non è l’attaccante argentino. Come noto, è stato individuato Achraf Hakimi per “uscire”, ma non c’è ancora stato nessun rilancio del Paris Saint-Germain. I francesi sono fermi alla proposta iniziale (60 milioni di euro), mentre Bayern Monaco e Chelsea sono interessati all’esterno destro marocchino ma senza arrivare a offrire gli 80 milioni richiesti dall’Inter. Ormai mancano solo due settimane alla chiusura del bilancio (vedi focus).