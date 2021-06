Nainggolan unica operazione viva, poi Inter frenata. Attesa per Radu – Sky

Nainggolan è l’unico che può dirsi lontano dall’Inter in questo momento, mentre le altre operazioni in uscita sono sempre più complicate. Come riportato da Alessandro Sugoni – giornalista di ‘Sky Sport’ -, si attendono ancora novità da Roma sul futuro di Radu

(QUASI) TUTTO FERMO – Lo stand-by di mercato dell’Inter (vedi aggiornamento) riguarda anche le operazioni minori. La trattativa con lo Sporting Clube de Portugal per Joao Mario (vedi articolo) resta avviata, ma non si trova ancora l’intesa economica totale. Il Cagliari, invece, è vicino all’acquisto di Radja Nainggolan, ma finalmente a titolo definitivo. Ma a che condizioni? Inoltre, aumentano i dubbi di Ashley Young, che vorrebbe ritornare in Inghilterra per stare più vicino alla famiglia e quindi potrebbe lasciare l’Inter nonostante il rinnovo di contratto offerto. Il Burnley negli ultimi giorni ha superato il Watford. Infine, l’Inter aspetta di capire se Stefan Radu accetterà di seguire Simone Inzaghi a Milano oppure se riceverà l’offerta di rinnovo dalla Lazio, che ha la priorità.