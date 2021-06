Secondo “Sport Mediaset”, Giuseppe Marotta e il medico dell’Inter, Piero Volpi, sono pronti a volare in Danimarca per incontrare Christian Eriksen, attualmente ancora ricoverato in ospedale (QUI le ultime)

VICINANZA – Giuseppe Marotta e il medico dell’Inter, Piero Volpi, voleranno a Copenaghen per incontrare Christian Eriksen. Lo faranno “il prima possibile“, secondo “Sport Mediaset”. L’emittente riporta che, se non fosse per le restrizioni Covid dell’ospedale di Copenaghen, l’AD nerazzurro e il medico sociale sarebbero già in Danimarca.

OTTIMISMO – Per programmare precisamente la data del viaggio, tuttavia, sarà necessario attendere le dimissioni di Eriksen dalle ospedale. “Sport Mediaset” sottolinea che il centrocampista danese dovrebbe essere dimesso a breve, appena verranno ultimati gli ultimi accertamenti necessari.

FAMIGLIA – In ogni caso, il club nerazzurro è in continuo contatto con la nazionale danese da sabato scorso. Il messaggio sui social di Eriksen, in mattinata, ha certamente rilassato i dirigenti dell’Inter, che attenderanno il ritorno a casa del danese (presumibilmente domani o dopodomani) per fargli visita di persona.