Lautaro Martinez prima opzione Barcellona, ma c’Ã¨ un problema

Lautaro Martinez prima opzione Barcellona, ma c’è un problema

In Spagna si continua a parlare della ricerca del Barcellona di un nuovo attaccante, con Lautaro Martinez sempre al centro delle voci di mercato

SITUAZIONE – Le speranze del Barcellona di poter mettere le mani su Lautaro Martinez sembrano essere davvero ridotte al minimo. Non usa giri di parole Sport che, pur definendo ancora l’attaccante dell’Inter “prima opzione” da sempre della società blaugrana, ormai ammette che quest’ultima non ha a disposizione la liquidità necessaria a soddisfare la richiesta del club nerazzurro. Così i dirigenti della squadra catalana si starebbero guardando intorno puntando non solo su Memphis Depay del Lione, ma anche sulla nuova alternativa Willian José della Real Sociedad che potrebbe arrivare a circa 30 milioni di euro.

