Conte e Marotta in conferenza per la nuova stagione Inter: data e ora

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte e Marotta torneranno a parlare per presentare la nuova stagione dell’Inter, che partirà sabato alle ore 20.45 al Meazza contro la Fiorentina. Ecco quando si terrà la prima conferenza stampa ufficiale del 2020-2021.

CONFERENZA STAMPA – Antonio Conte e Giuseppe Marotta saranno in conferenza stampa, assieme, domani alle ore 14 da Appiano Gentile. L’allenatore e l’Amministratore Delegato dell’area sportiva dell’Inter risponderanno alle domande dei giornalisti per inaugurare il nuovo anno. Lo faranno a due giorni dalla partita contro la Fiorentina, anticipo della seconda giornata di Serie A (sabato ore 20.45). Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole di entrambi attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Conte e Marotta.