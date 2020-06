Kumbulla, asta e prezzo fissato: ecco offerta Inter che non soddisfa – TMW

Kumbulla è il difensore Under 21 più interessante della Serie A e non è un caso che sia sul taccuino (anche) dell’Inter. Come riportato dal portale “Tutto Mercato Web”, la prima offerta nerazzurra è stata rispedita al mittente dal Verona

BAGARRE PER KUMBULLA – Il Presidente Maurizio Setti spera di scatenare un’asta per Marash Kumbulla, centrale difensivo albanese classe 2000. La base di partenza è fissata a 35 milioni di euro, anche dopo la crisi economica causata dal Coronavirus. Su Kumbulla ci sono da tempo Inter, Juventus e Lazio, quest’ultima sempre più decisa. La speranza di Igli Tare è quella di far abbassare le pretese all’Hellas Verona, in attesa delle mosse di Beppe Marotta e Fabio Paratici, che resta alla finestra. Intanto, la prima offerta recapitata dall’Inter è stata giudicata insoddisfacente da Setti: 18 milioni più bonus e il cartellino di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 attualmente solo in prestito a Verona. Le parti si riaggiorneranno.

Fonte: Tutto Mercato Web – Andrea Losapio